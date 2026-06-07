Cody Gakpo evitó el desastre de Países Bajos ante Uzbekistán

EFE

Un gol en el minuto 98 de Cody Gakpo, que firmó un doblete, evitó este lunes la derrota de la selección de Países Bajos ante la de Uzbekistán en el Icahn Stadium de Nueva York en un amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026.

Países Bajos se marchó al descanso con ventaja de 1-0 gracias a un tanto de Cody Gapko desde el punto de penal en el minuto 30. El delantero neerlandés transformó la pena máxima que cometió el uzbeco Jakhongir Urozvoz sobre Crysencio Summerville.

El conjunto de Ronald Koeman dominó durante toda la primera parte. POco antes del gol tanto Donyell Malen como Tijjani Reijnders pudieron adelantar a su equipo en el marcador, pero las altas temperaturas ralentizaron el juego.

Tras el descanso, Países Bajos estuvo muy cerca de marcar el segundo tanto en el minuto 55, pero el disparo de Gakpo se marchó rozando el larguero y más tarde Brian Bobbrey anotó el segundo, aunque fue anulado por fuera de juego.

El encuentro dio un giro en los minutos finales. Los de Fabio Cannavaro reclamaron un penalti por mano del neerlandés Guus Til, quién terminó expulsado tras la revisión del VAR y la colegiada Alyssa Pennington concedió la pena máxima, que desperdició Otabek Shukurov.

El gol del empate llegó en el minuto 92 gracias a Igor Sergeev, cunado parecía que la 'naranja mecánica' daba por finalizado el encuentro.

Los de Cannavaro intentaron buscar el segundo para conseguir la victoria, pero una vez cumplido el tiempo reglamentario de nuevo Cody Gakpo puso el 2-1 en el marcador en el minuto 98 y firmó su doblete.

Con esta victoria, Países Bajos cierra su ronda de amistosos con dos victorias, ante Noruega y Uzbekistán, una derrota contra Argelia y un empate con Ecuador.

Los de Koeman debutarán en el Mundial el 14 de junio contra Japón, mientras que Uzbekistán se enfrentará a Colombia el 18.