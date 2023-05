Carlos Tevez atacó al Paris Saint-Germain por trato a Lionel Messi

El ex compañero de 'La Pulga' aseguró que no debió disculparse

Para Carlos Tevez, la suspensión que el Paris Saint-Germain le impuso a Lionel Messi por irse de vacaciones a Arabia Saudita y posteriormente que este se disculpara públicamente fue una maniobra negativa por parte del equipo.

Tevez aseguró que tendía que ser todo lo contrario, pero destacó también la actitud de Messi para conciliar y cumplir con el club.

🗣️ "SI VOS ME DECÍS A MÍ, SIENDO CAMPEÓN DEL MUNDO, QUE TENÍA QUE IR A PEDIR DISCULPAS POR IRME DE VIAJE CUANDO TENÍA UN DÍA LIBRE, ME VOLVÍA A ROSARIO"



✍️Carlos TEVEZ sobre las disculpas de MESSI al PSG👊 pic.twitter.com/htH7Me6d1K — TyC Sports (@TyCSports) May 11, 2023

"Si me decías a mí, siendo campeón del mundo, que tenía que ir a pedir disculpas por irme de viaje cuando tenía un día libre, me volvía a Rosario y me quedaba ahí tomando mates. Ellos me tendrían que pedir disculpas a mí, pero Messi pone el club ante todo y hay que sacarse el sombrero”

Y agregó: "Será por el Mundial o por otra cosa, pero no podés tratar así a un jugador que ha llevado a que al PSG lo conozcan. Yo he jugado contra el PSG cuando estaba en el United y eran mitad de tabla. Lo mismo que el City cuando yo firmé, nosotros teníamos cuatro duchas y nos cambiábamos en un contenedor”

Tevez afirmó que es buen momento para que se limen asperezas, antes de que se descubra que el equipo no dio todo por el jugador: "Después podemos decir miles de cosas de un club que no lo cuidó desde el primer momento que llegó, porque es así".