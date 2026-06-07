Calma en Dinamarca; Christian Erikisen está bien

Héctor Cantú

En la selección de Dinamarca hay tranquilidad luego de los momentos de dramatismo absoluto que se vivieron en el duelo amistoso ante Ucrania.

De nueva cuenta, Christian Eriksen se desvaneció en pleno partido al minuto 64, lo que causó una gran conmoción en todos jugadores, cuerpo técnico y aficionados que atestiguaron el duro momento.

Minutos después, el cuerpo médico de Dinamarca adelantó que el mediocampista se encuentra bien de salud.

Dramatismo con Cristian Eriksen; se volvió a desplomar en la cancha

“Christian se encuentra bien y salió del campo por su propio pie. Por lo que veo, el marcapasos ha respondido como debía”, detalló Morten Boesen, médico de la selección danesa.

Sobre el momento, el doctor confirmó que Eriksen estuvo inconsciente durante algunos segundos, pero que recuperó el conocimiento muy rápido. Posteriormente, fue trasladado a un hospital, donde se hará nuevas pruebas médicas.

El mágico regreso de Christian Eriksen a los grandes escenarios

Christian Eriksen protagonizó uno de los momentos más duros de la era reciente en el futbol europeo, cuando en la Eurocopa del 2021 se desplomó en pleno partido, situación que lo llevó a usar marcapasos y un desfibrilador automático que se activó correctamente en esta situación.