Brasil ya eligió técnico en lo que se 'desocupa' Carlo Ancelotti

NOTA OFICIAL: Fernando Diniz



Períodos de treinamento na Seleção não irão interferir no trabalho da equipe no CT Carlos Castilho



O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, procurou o presidente Mário Bittencourt na última semana, logo após a classificação para as oitavas de final… pic.twitter.com/NRYpyGgCCc