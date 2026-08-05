"Bajo, deshonesto y cobarde", eso piensa Luis Figo de Gianni Infantino

Redacción FOX Deportes

El legendario Luis Figo pidió la renuncia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA y aseveró que el comportamiento del directivo en los últimos días es el "más bajo, deshonesto, cobarde e interesado" que ha visto.

A través de su columna en el tabloide británico Daily Mail, el exfutbolista portugués, leyenda del Real Madrid, arremetió contra Infantino por su intención de vender participaciones de la Copa del Mundo a entes privados; iniciativa que metió reversa ante el descontente de las confederaciones, pero que dejó su puesto muy vulnerable.

"Podría escribir 10.000 palabras de los problemas en la FIFA, pero la solución se resume en cuatro. Infantino tiene que irse", escribió Figo.

"Lo que he visto en los últimos días es el comportamiento más bajo, deshonesto, cobarde e interesado que he visto. Y he estado muchos años en el fútbol. El hombre que haya hecho esto, forzar tales cambios para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos, es algo del pasado y no debería formar parte del futuro de este deporte", agregó.

Today I join others from across our game and call for Gianni Infantino to resign as FIFA President.



Infantino has debased the office that he promised to elevate. He has lied, deceived and tried to feather his own nest at the expense of the game he is supposed to serve.



He has… — Luís Figo (@LuisFigo) August 5, 2026

"Si este proyecto fuera tan bueno, ¿por qué no ser sincero sobre que te iba a dar 30 millones de dólares al año? No era una buena idea, no era una iniciativa robusta desde el momento que no es transparente. No es una buena idea desde el momento en el que no explicas que si vendes tu participación la has perdido para siempre y han desheredado a tus sucesores de la Copa del Mundo. Y no es honesto que no digas que después de que le hayas servido la cabeza en una bandeja a tus amigos de Washington, te van a dar un trabajo que quintuplica tu salario", continuó.

En la publicación, Figo recordó los comentarios del presidente de la federación de Jordania, el príncipe Ali bin Al Hussein, quien catalogó de "mafia" el comportamiento del directivo.

"Infantino ha echado por tierra el puesto de presidente de la FIFA que él había prometido elevar. Ha mentido, ha engañado y ha intentado enriquecerse a costa del deporte al que supone servir. Ha perdido el apoyo de todo el mundo. Es muy tarde para salvar su dignidad, pero no es muy tarde para salvar el futbol. Debe irse. Ahora", finalizó el exjugador.