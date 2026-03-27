Argentina se despidió de su gente entre dudas

Redacción FOX Deportes

La noche en La Bombonera tuvo más de simbolismo que de exigencia, en un partido que ocupó el lugar de la Finalissima cancelada y que sirvió como despedida en casa antes del Mundial. Argentina ganó 2-1, pero al final fue apretado por Mauritania.

La selección de Lionel Scaloni dominó desde el inicio ante un rival claramente inferior. El público acompañó con entusiasmo, atraído también por la expectativa de ver a Lionel Messi ante el conjunto africano.

El primer golpe llegó a través de Enzo Fernández, quien aprovechó los espacios y definió con claridad para abrir el marcador. Argentina manejó la posesión con comodidad durante toda la primera mitad. Mauritania apenas inquietó, superada por la intensidad y la circulación del conjunto local. El control argentino se reflejó en el ritmo y en la tranquilidad para construir.

El segundo tanto fue obra de Nico Paz, con un tiro libre que marcó su primer gol con la selección mayor. La ventaja parecía definitiva y confirmaba la diferencia entre ambos equipos. Para el complemento, Lionel Messi ingresó desde el banco, lo que encendió a la tribuna. Su presencia le dio otro tono emocional a un partido ya encaminado.

En el cierre, Mauritania encontró el descuento por medio de Jordan Lefort, lo que maquilló el resultado final. Argentina bajó la intensidad en el segundo tiempo y dejó algunas dudas en defensa. Más allá del trámite, el partido quedó como una escala simbólica para Messi y como un ensayo condicionado tras la cancelación de la Finalissima.