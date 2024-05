Antoine Griezmann, más sincero que nunca sobre Kylian Mbappé

Antoine Griezmann, internacional francés del Atlético de Madrid, aseguró este jueves que Kylian Mbappé no necesita de sus consejos porque "ya es lo suficientemente grande" y está acostumbrado a gestionar "bien" situaciones como la actual, en la que aún no ha oficializado su próximo destino tras dejar el PSG.



"No necesita mis consejos, él es lo suficientemente grande y, además, ya sabe gestionar bien estas situaciones", comentó Griezmann desde Clairefontaine, la ciudad deportiva donde Les Bleus se preparan para la Eurocopa de Alemania (del 14 de junio al 14 de julio).

El delantero colchonero evitó hablar de lo que la eventual llegada de Mbappé al Real Madrid significaría para la Liga española. "No es el momento de pensar en la Liga, lo siento", dijo con una sonrisa el jugador.



Griezmann, preguntado en varias ocasiones sobre Mbappé, aclaró que es responsabilidad del equipo técnico de la selección y de los internacionales crear "las mejores condiciones" para su estrella.

"¡Ha marcado 44 goles esta temporada! No me gustan, en general, este tipo de estadísticas, pero estamos hablando de 44 goles", defendió el atacante del Atlético, refutando las críticas al bajo rendimiento de Mbappé este 2024.