Otra goleada de escándalo del Barcelona femenil al Real Madrid

Héctor Cantú

El Barcelona femenil ha logrado su pase a las semifinales de la UEFA Champions League luego de aplastar con un 12-2 a su máximo rival español, el Real Madrid, en los cuartos de final.

El equipo culé llegó al partido de vuelta con la tarea hecha luego de superar en la ida por 6-2. Con la comodidad de tener la ventaja a su favor, solo fue cuestión de acomodar las piezas y volver a la contundencia que las llevó a la primera victoria.

VICTÒRIA I A SEMIS! 🤩 pic.twitter.com/El8Dpp4GVe — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) April 2, 2026

Así sellaron otra goleada de escándalo para conseguir una de las mayores humillacionesen eliminatorias a 180 minutos en la historia de la Champions League femenil.

Bastaron apenas 45 minutos para que el Barcelona pusiera punto final a una eliminatoria donde fue amplio dominador. Con goles de Alexia Putellas, Caroline Graham, Irene Paredes y Ewa Pajor, las blaugranas sentenciaron la eliminatoria.

Para Putellas el encuentro resultó histórico, pues además de hacerse presente en el tanteador, festejó con esta victoria su partido 500 como jugadora del equipo de la Ciudad Condal.

En la segunda mitad, el festival de goles continuó sin resistencia por parte del equipo merengue. A los 10 minutos de haber iniciado el complemento, Caroline Graham consiguió su doblete.

Esmee Brugts apareció a 15 minutos del final para poner cifras definitivas al encuentro y a la eliminatoria.

El equipo blaugrana enfrentará en las semifinales al Bayern Munich que dejó en el camino al Manchester United.