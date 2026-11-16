EFE

El español Pedro López, seleccionador de México, afirmó este viernes que su equipo llega en su mejor momento futbolístico y mental para el duelo ante Haití, de cuartos de final del Campeonato Concacaf W, en el que está en juego un boleto para el Mundial femenino de Brasil 2027.

"Hemos tenido tiempo para prepararnos bien. Llegamos a este momento como queremos llegar, sabemos a lo que nos enfrentamos. Mentalmente nos hemos sabido gestionar para no llegar con nervios incertidumbre o dudas", dijo el estratega en conferencia de prensa.

¡Este sábado tenemos una cita con La Femenil! ???



Estamos a un partido de cumplir nuestro sueño mundialista y queremos sentir su apoyo desde donde estén. ???



?¡No se pierdan la transmisión de nuestro encuentro ante Haití!#FechaFIFANoviembre | #UnEquipoUnSueño |… pic.twitter.com/pI10fAB9M9 — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 26, 2026

López habló en la previa del duelo en el que su conjunto se medirá este sábado con Haití en el Health Mansfield Stadium, en Arlington, Texas, Estados Unidos.

Una victoria en esta contienda sería histórica para la selección femenina mexicana para romper el hilo de no clasificarse a las dos más recientes ediciones del Mundial de la categoría; además de la importancia que representará asistir a Brasil 2027, México será sede de esta justa en conjunto con Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica en 2031.

Conoce un poquito más de la historia de nuestro DT. ???

Desde su llegada en 2022 hasta hoy, repasamos los números y el camino de Pedro López al frente de La Femenil. ⚽️✨#FechaFIFANoviembre | #UnEquipoUnSueño | #AhoraYSiempre pic.twitter.com/0kYEKi872x — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 25, 2026

López llegó al banquillo de la selección en septiembre del 2022, desde entonces, ha logrado potenciar a las jugadoras para competir contra potencias como Estados Unidos y Brasil, algo que el estratega dijo también se debe al trabajo de sus predecesores.