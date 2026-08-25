Jennifer Hermoso vuelve a casa: Atlético de Madrid anunció su regreso

Redacción FOX Deportes

El Atlético de Madrid Femenino hizo oficial el esperado retorno de Jennifer Hermoso, quien estampó su firma con el conjunto colchonero tras pactar un vínculo contractual válido hasta junio de 2027.

La atacante madrileña vuelve a casa para ponerse a disposición del cuerpo técnico tras superar los exámenes médicos requeridos en la capital española. Su retorno representa una incorporación estelar de jerarquía comprobada para potenciar el esquema ofensivo del equipo en la máxima categoría.

Esta firma marca el inicio de su tercera etapa defendiendo la camiseta rojiblanca, institución a la que llegó originalmente desde los 12 años para realizar su proceso formativo.

1 minuto para (volver a) conocer a nuestra Jenni ? pic.twitter.com/h6L1f8euBy — Atlético de Madrid Femenino (@AtletiFemenino) August 27, 2026

A lo largo de su vasta y laureada trayectoria profesional en el futbol europeo, la delantera ha militado en clubes de alto perfil como el Rayo Vallecano, Barcelona, Tyresö de Suecia y Paris Saint-Germain.

Asimismo, su palmarés internacional brilla al ser campeona mundial con España en 2023 y monarca de la Liga de Naciones en 2024.

El movimiento se concreta una vez concluida su exitosa travesía de cuatro temporadas dentro de la Liga MX Femenil.

¡Bienvenida de nuevo a casa, Jenni! ❤️? pic.twitter.com/JPpmGaaO9T — Atlético de Madrid Femenino (@AtletiFemenino) August 27, 2026

En México dejó una importante huella goleadora tras defender la camiseta del Pachuca y posteriormente sumarse a las filas de Tigres, club donde cosechó títulos antes de cerrar su ciclo.

Su salida del balompié mexicano permite este reenfoque en el balompié europeo para buscar un sitio estelar en la plantilla madrileña.

El principal motivo de su regreso responde al deseo explícito de la jugadora de competir cerca de casa y afrontar los próximos retos deportivos en un entorno conocido.

Con 36 años, Hermoso encara esta nueva fase motivada por la oportunidad de recuperar protagonismo en la Selección de cara al Mundial de Brasil.