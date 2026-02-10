Athenea del Castillo reconoce su evolución dentro y fuera del campo

EFE

Athenea del Castillo, delantera del Real Madrid, valoró su crecimiento en vísperas del partido de vuelta del playoff de acceso a los cuartos de final de la Champions League, ante el Paris FC, orgullosa de cumplir un objetivo personal de mejorar sus registros tras mejorar "como jugadora y como persona":

"Uno de los objetivos que me marqué a principio de temporada era mejorar mis registros. Creo que es todo gracias al trabajo del equipo. Cuanto más cerca estamos del área rival, más podemos destacar. Estamos en buena dinámica y espero que sigamos así y se vea reflejado en el partido de mañana”.

Athenea marcó un gol en el triunfo del Real Madrid en París en la ida (2-3), y confía en poder rematar la eliminatoria en el estadio Alfredo di Stéfano, para confirmar el crecimiento del equipo antes de cruzar su camino de nuevo con el Barcelona.

"El trabajo que se hizo con Toril y ahora con Pau, mantener el bloque y que los nuevos fichajes vienen a mejorar el nivel, hacen que el contexto sea positivo para la mejora. Miro los cinco años de trabajo y estoy muy contenta porque este bloque de jugadoras jóvenes, ya no lo somos tanto, hemos madurado y sumamos experiencia en la Champions. Lo mezcla de juventud y veteranía es una apuesta del club".

En lo personal, Athenea se puso a disposición de su técnico, Pau Quesada, para jugar en la demarcación que considere, admitiendo que donde más cómoda juega es en banda.

"Athenea está por y para el equipo. Al míster le digo que juego donde me mande. De portera no porque soy un poco bajita. He jugado en mi carrera en varias posiciones, estoy más cómoda en banda, pero lo importante es aportar. Tengo gente a mi alrededor que me suma. Era consciente de que mi nivel no era el apropiado para estar en el XI, he estado tranquila esperando mi momento y he ido encontrado mejores sensaciones. Estoy para sumar. La gran virtud de este equipo es que las 24 sumamos".