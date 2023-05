Santiago Giménez explica por qué prefiere quedarse en Feyenoord

Seguramente llegarán muchas ofertas por Santiago Giménez, sobre todo si se corona campeón de goleo, pero el mexicano prefiere quedarse en Feyenoord, un club que es “una cosa hermosa”.

En entrevista con Armando Melgar, el delantero sensación de 22 años explicó por qué opta por quedarse en los Países Bajos, sin importar cuántas ofertas puedan llegar cuando se abra el mercado de verano.

“No sé lo que pueda pasar en un futuro porque hoy en día no hay ninguna oferta. No hay nada, es la realidad. Lo único que te puedo decir es que estoy muy feliz en Feyenoord. Creo que soy el hombre más feliz del mundo aquí porque la afición me recibe de la mejor manera. El club es una cosa hermosa”, aseguró el atacante, quien vivió una primera temporada de ensueño en el futbol europeo.

Pero ¿entonces el jugador no ambiciona con jugar en una liga élite de Europa?

“Claro, esos sueños siempre se mantienen y no se deben de perder porque eso también es lo que te hace tener hambre de crecer día, a día, de trabajar el doble día a día, de querer más y más”, dijo.

Hace unos días el equipo de Rotterdam se coronó campeón de la Eredivisie, pero la historia aún podría mejorar pues, con 15 tantos, Giménez está a dos anotaciones del líder de goleo a falta de dos partidos para que finalice el torneo y sus compañeros buscarán darle la mayor cantidad de oportunidades.

“El título de goleo lo veo grupal. Lo veo grupal porque hoy, por ejemplo, fui a entrenar y lo único que piensan es en darme el balón para que pueda hacer el gol. La verdad tenemos un grupo muy sano y creo que también por eso se nos dio el título”, añadió el delantero que empezó la temporada en Cruz Azul.

Giménez ya es el jugador mexicano con más goles en una temporada debut, pero los logros todavía podrían aumentar.