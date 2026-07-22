Roberto Mancini regresa al banquillo de la Selección Italiana

Redacción FOX Deportes

La Federación Italiana de Futbol (FIGC, por sus siglas en italiano) anunció el regreso de Roberto Mancini como director técnico de la Selección Italiana. El estratega iniciará así su segunda etapa al frente de la 'Azzurra'.

Mancini ya sabe lo que implica reconstruir al conjunto nacional. En 2018 asumió el cargo tras la ausencia de la Selección Italiana en la Copa del Mundo de Rusia, la primera vez que quedó fuera del torneo en 60 años.

Su trabajo rindió frutos con la conquista de la Eurocopa 2020, disputada en 2021, el primer gran título de la ‘Azzurra’ en 15 años.

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Mancini renunció al cargo en 2023, después de un ciclo que también estuvo marcado por la ausencia de Italia en Catar 2022 y la derrota ante Argentina en la Finalissima.

Posteriormente dirigió a la Selección Saudita y más tarde asumió el banquillo del Al-Sadd de Catar.

A nivel de clubes también dirigió a Fiorentina, Inter y Manchester City, entre otros equipos, y presume más de 15 títulos como entrenador.