Mohamed Salah sería el fichaje estelar de Trabzonspor

Oscar Sandoval

Una de las grandes incógnitas del verano podría resolverse en las próximas horas, luego de que Trabzonspor anunciara que abrió negociaciones con Mohamed Salah, quien llegaría al club como agente libre tras finalizar su contrato con Liverpool.

Kamuoyuna Duyuru



Profesyonel futbolcu Mohamed Salah’ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/Xhj3gIoihS — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 4, 2026

El conjunto turco sorprendió al imponerse en la carrera por el fichaje del delantero egipcio. A sus 34 años, Salah buscaba un nuevo destino tras su salida de Anfield y pese al interés de equipos de Arabia Saudita y la MLS, aceptaría la propuesta de Trabzonspor, con el que firmaría por dos temporadas.

El club informó que ya inició el proceso para formalizar la incorporación del 'Faraón'. El atacante viajará este miércoles a Estambul y posteriormente se trasladará a Trebisonda, donde será recibido por la afición de los 'Tigres'.

De acuerdo con especialistas en el mercado de fichajes, Salah firmará un contrato por dos temporadas y percibirá un salario superior a los 15 millones de euros por año.