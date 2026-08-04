Redacción FOX Deportes
Marc-André ter Stegen jugará con el Ajax
El alemán buscará recuperar protagonismo tras salir del Barcelona a préstamo.
Marc-André ter Stegen continuará su carrera en el Ajax. El club confirmó la llegada del portero alemán a préstamo desde el Barcelona para la temporada 2026/27.
El conjunto neerlandés anunció el acuerdo y confirmó que el guardameta superó los exámenes médicos, por lo que portará el dorsal número uno.
MtS – officially Ajacied.— AFC Ajax (@AFCAjax) August 4, 2026
Las lesiones, además de las incorporaciones de Wojciech Szczęsny y Joan García al conjunto blaugrana, dejaron a Ter Stegen fuera de los planes del técnico Hansi Flick.
De hecho, el portero había encontrado un lugar en el Girona, club al que llegó cedido en enero de 2026; sin embargo, solo disputó dos partidos por una lesión en el tendón de la corva izquierda.
Ahora, el alemán intentará recuperar el nivel que lo llevó a consolidarse como uno de los mejores porteros de su generación.
‘We have to bring back that club to where it belongs’ 🧬— AFC Ajax (@AFCAjax) August 4, 2026
- Marc ter Stegen -
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