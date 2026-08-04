Marc-André ter Stegen jugará con el Ajax

Redacción FOX Deportes

Marc-André ter Stegen continuará su carrera en el Ajax. El club confirmó la llegada del portero alemán a préstamo desde el Barcelona para la temporada 2026/27.

El conjunto neerlandés anunció el acuerdo y confirmó que el guardameta superó los exámenes médicos, por lo que portará el dorsal número uno.

MtS – officially Ajacied. — AFC Ajax (@AFCAjax) August 4, 2026

Las lesiones, además de las incorporaciones de Wojciech Szczęsny y Joan García al conjunto blaugrana, dejaron a Ter Stegen fuera de los planes del técnico Hansi Flick.

De hecho, el portero había encontrado un lugar en el Girona, club al que llegó cedido en enero de 2026; sin embargo, solo disputó dos partidos por una lesión en el tendón de la corva izquierda.

Ahora, el alemán intentará recuperar el nivel que lo llevó a consolidarse como uno de los mejores porteros de su generación.