La Federación Turca sanciona a 102 futbolistas por apuestas

Reuters

La Federación Turca de Futbol (TFF, por sus siglas en turco) impuso el jueves sanciones de diversa duración a 102 jugadores de las dos primeras categorías de su liga, en el marco de una investigación sobre supuestas apuestas en los partidos. Entre los sancionados figuran Eren Elmali y Metehan Baltaci, del Galatasaray.

A principios de este mes, la TFF suspendió a 149 árbitros y asistentes después de que una investigación descubriera que oficiales que trabajaban en las ligas profesionales del país estaban apostando en partidos de futbol.

La investigación se amplió el lunes con la detención de ocho personas, entre ellas el presidente de un club de primera división, y la suspensión de 1,024 jugadores de todas las ligas, mientras prosigue la investigación. También se suspendieron durante dos semanas los partidos de las ligas de segunda y tercera división.

España es una aplanadora imparable; goleó 6-0 a Turquía

En un comunicado, el Consejo Disciplinario del Futbol Profesional (PFDK) de la TFF anunció las prohibiciones que, según medios locales, afectan a 25 jugadores de la Superliga de primera división y a 77 jugadores de la segunda división.

En virtud de la medida, el PFDK impuso prohibiciones de 45 días y nueve meses a Elmali y Baltaci, respectivamente. Las prohibiciones oscilaron entre 45 días y 12 meses para algunos jugadores.

La PFDK no anunció ninguna medida contra el resto de los jugadores investigados.

Turquía se anota una valiosa victoria ante Georgia en terreno peligroso

El presidente de la TFF, Ibrahim Haciosmanoglu, ha calificado la situación de "crisis moral en el futbol turco".

Su propia investigación reveló que 371 de los 571 árbitros en activo de las ligas profesionales turcas tenían cuentas de apuestas y 152 de ellos apostaban activamente.

Un árbitro había apostado 18,227 veces y 42 árbitros habían apostado en más de 1,000 partidos de futbol cada uno. Se descubrió que otros sólo habían apostado una vez.