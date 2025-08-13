Julian Nagelsmann se olvidó de Leroy Sané en la Selección Alemana

Oscar Sandoval

Julian Nagelsmann anunció este miércoles la lista de convocados para su debut en la eliminatoria mundialista rumbo a 2026 y en ella no aparece Leroy Sané quien este verano cambió Bayern Munich por Galatasaray y que era un constante en los llamados del técnico.

WE'RE BACK! The road to the @FIFAWorldCup begins in September and here is our squad to get things started! 🤩🇩🇪#DFB #GermanFootball #GermanMNT pic.twitter.com/8eOgZfWp9s — German Football (@DFB_Team_EN) August 27, 2025

La lista que presentó Nagelsmann está llena de ausencias, ya que quedaron fuera por lesión Jamal Musial, Kai Havertz, Tim Kleindienst y Marc-André Ter Stegen, además de Aleksander Pavlovic quien todavía no está en la mejor forma física tras una lesión.

El estratega convocó por primera vez al portero Finn Dahmen de Augsburg, al defensa Ndamdi Collins de Eintracht Frankfurt y al mediocampista Paul Nebel de Mainz quienes intentarán ganarse un lugar para llegar con el equipo a la Copa del Mundo.

La ‘Mannschaft’ jugará el 4 de septiembre como visitante contra Eslovaquia y el 7 en casa contra Irlanda del Norte arrancando así su camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.