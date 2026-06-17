Héctor Cantú
Jude Bellingham y el récord que despedazó en la Copa del Mundo
El jugador del Real Madrid impuso nueva nueva marca en su debut mundialista
Jude Bellingham, titular y autor del tercer gol de Inglaterra frente a Croacia, se ha convertido en el europeo más joven en disputar cuatro grandes torneos, batiendo el récord que cuatro días antes estableció el alemán Jamal Musiala.
Bellingham jugó contra Croacia con 22 años y 353 días y Musiala se enfrentó a Curazao con 23 años y 108 días. El inglés que debutó con el conjunto de los Tres Leones, en noviembre de 2020 -en un amistoso contra Irlanda del Norte- ya ha disputado la Eurocopa de 2020, Qatar 2022, Eurocopa 2024 y el Mundial 2026).
La relación de los jugadores europeos más jóvenes
que han disputado cuatro grandes torneos es la siguiente:
.1.
Jude Bellingham (ENG)
22
años y
353
días
.2.
Jamal Musiala (GER)
23
años y
108
días
.3.
Pedri (ESP)
23
años y
202
días
.4.
Jeremy Doku (BEL)
24
años y
19
días
.5.
Michael Owen (ENG)
24
años y
182
días
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