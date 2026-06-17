Jude Bellingham y el récord que despedazó en la Copa del Mundo

Héctor Cantú

Jude Bellingham, titular y autor del tercer gol de Inglaterra frente a Croacia, se ha convertido en el europeo más joven en disputar cuatro grandes torneos, batiendo el récord que cuatro días antes estableció el alemán Jamal Musiala.

Bellingham jugó contra Croacia con 22 años y 353 días y Musiala se enfrentó a Curazao con 23 años y 108 días. El inglés que debutó con el conjunto de los Tres Leones, en noviembre de 2020 -en un amistoso contra Irlanda del Norte- ya ha disputado la Eurocopa de 2020, Qatar 2022, Eurocopa 2024 y el Mundial 2026).

Jude Bellingham, el nuevo 'Rey' en la venta de camisetas

La relación de los jugadores europeos más jóvenes

que han disputado cuatro grandes torneos es la siguiente:

.1. Jude Bellingham (ENG) 22 años y 353 días .2. Jamal Musiala (GER) 23 años y 108 días .3. Pedri (ESP) 23 años y 202 días .4. Jeremy Doku (BEL) 24 años y 19 días .5. Michael Owen (ENG) 24 años y 182 días