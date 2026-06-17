Publicación: jueves 18 de junio de 2026

Héctor Cantú

Jude Bellingham y el récord que despedazó en la Copa del Mundo

El jugador del Real Madrid impuso nueva nueva marca en su debut mundialista

Jude Bellingham, titular y autor del tercer gol de Inglaterra frente a Croacia, se ha convertido en el europeo más joven en disputar cuatro grandes torneos, batiendo el récord que cuatro días antes estableció el alemán Jamal Musiala.

Bellingham jugó contra Croacia con 22 años y 353 días y Musiala se enfrentó a Curazao con 23 años y 108 días. El inglés que debutó con el conjunto de los Tres Leones, en noviembre de 2020 -en un amistoso contra Irlanda del Norte- ya ha disputado la Eurocopa de 2020, Qatar 2022, Eurocopa 2024 y el Mundial 2026).

Jude Bellingham, el nuevo 'Rey' en la venta de camisetas

Los futbolistas que más camisetas vendieron durante octubre, según Fanatic
10. Vinícius Jr. - Real Madrid
9. Bukayo Saka - Arsenal
8. Alejandro Garnacho - Manchester United
7. Kevin De Bruyne - Manchester City
6. Mohamed Salah - Liverpool
5. Heung Min Son - Tottenham
4. Marcus Rashford - Manchester United
3. Kylian Mbappé - Paris Saint Germain
2. Erling Haaland - Manchester City
1. Jude Bellingham - Real Madrid

La relación de los jugadores europeos más jóvenes

que han disputado cuatro grandes torneos es la siguiente:

.1.

Jude Bellingham (ENG)

22

años y

353

días

.2.

Jamal Musiala (GER)

23

años y

108

días

.3.

Pedri (ESP)

23

años y

202

días

.4.

Jeremy Doku (BEL)

24

años y

19

días

.5.

Michael Owen (ENG)

24

años y

182

días

Los 10 golazos que marcaron historia en la primera ronda del Mundial

10. Gol de Folarin Balogun (Estados Unidos). Segundo jugador en la historia en marcar dos o más goles en un partido de Copa del Mundo. El primero fue Bert Patenaude en 1930
9. Yoane Wissa (RD Congo). Gol que le da a RD Congo su primer punto en una Copa del Mundo tras empatar ante Portugal
8. Gol de Livano Comenencia (Curazao). Primer gol de Curazao en una Copa del Mundo. Lo hizo ante Alemania.
7. Gol de Cyle Larin (Canadá). Se convierte en el máximo anotador histórico de Canadá en una Copa del Mundo ante Bosnia y Herzegovina
6.Gol de Elijah Just (Nueva Zelanda). Primer neozelandés en marcar un doblete en una Copa del Mundo
5. Miro Muheim (Catar). Su gol en el último minuto del partido ante Suiza le dio el primer punto a Catar en una Copa del Mundo.
4. Raúl Jiménez (México). Primero en Copa del Mundo para el delantero mexicano que redondeó la primera victoria de México en un partido inaugural del Mundial.
3. Gol de Eling Haaland (Noruega). El noruego marcó por primera vez en una Copa del Mundo y se anotó un doblete.
2. Gol de Kylian Mbappé (Francia). Su segundo gol ante Senegal lo convirtió en el máximo anotador de la historia de Francia en las Copas del Mundo
1. Gol de Lionel Messi (Argentina) para el triplete. Por primera vez en la historia Messi marcó tres goles en un mismo partido de Copa del Mundo y se convirtió en el máximo goleador histórico del torneo

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