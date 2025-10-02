João Neves se pierde los partidos de eliminatoria de Portugal

EFE

El mediocampista João Neves, del Paris Saint-Germain, está lesionado y se perderá los próximos partidos de Portugal de clasificación para el Mundial de 2026, informó este lunes la Federación Portuguesa de Futbol (FPF).

En un comunicado, la FPF señala que su equipo médico considera que Neves "no está en condiciones físicas para participar" en los próximos partidos de Portugal, contra Irlanda y Hungría, y que esta decisión se tomó "en coordinación" con el PSG.

En su lugar, el seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, convocó al lateral derecho de la Lazio Nuno Tavares, que se convierte en una opción más para suplir la baja del exbarcelonista João Cancelo, que se lesionó jugando con Al-Hilal saudí.

Neves, de 21 años, sufrió una lesión en el muslo izquierdo en el partido de la Champions League contra el Atalanta y desde entonces no ha vuelto a jugar con el PSG, dirigido por Luis Enrique, aunque estuvo en el banquillo en la reciente victoria del equipo parisino sobre el Barcelona (1-2).

Portugal, líder del grupo F europeo de clasificación para el Mundial de 2026, se enfrentará a Irlanda el próximo día 11 y a Hungría el 14, ambos partidos en el estadio Alvalade de Lisboa.