Jamie Carragher se convirtió en el 'One Club Man' del año

Redacción FOX Deportes

El inglés Jamie Carragher, leyenda de Liverpool, recibió este martes en Bilbao el reconocimiento como ‘One Club Man’ después de haber pasado toda su carrera deportiva con Liverpool en donde hizo historia tras 17 temporadas en Anfield.

En la previa del partido liguero entre el Athletic y Girona, Carragher salió al centro del terreno de juego de 'La Catedral' por el pasillo formado por los jugadores de ambos equipos para recibir los trofeos de manos de dos históricos del club bilbaíno, José Ángel Iribar y Eli Ibarra, además de un sentido reconocimiento de los casi 50.000 aficionados que poblaron las gradas del estadio.

Carragher sucede en el palmarés del 'One Club Man' a Matthew LeTissier (Southampton, 2015), Paolo Maldini (Milan, 2016), Sepp Maier (Bayern Múnich, 2017), Carles Puyol (Barcelona, 2018), Billy McNeill (Celtic, 2019), Ryan Giggs (Manchester United, 2020), Ricardo Bochini (Independiente, 2022), João Pinto (Oporto, 2023) y Giuseppe Bergomi (Inter Milán, 2024).

El inglés que debutó con los ‘Reds’ en 1997, se retiró en 2013 luego de conseguir dos títulos de la FA CUP, una Champions League y dos Supercopas de Europa, terminando su andar con el reconocimiento del jugador del año en la Premier League en 2013.