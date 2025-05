Isco, con el sueño de darle al Betis su primer título europeo

EFE

El capitán del Betis, Isco Alarcón, afirmó en vísperas de la final de la Liga Conferencia ante el Chelsea, este miércoles en Breslavia, que, aunque su equipo tiene menos presupuesto que el rival, puede tener "más ilusión" que el todopoderoso club inglés y que "sería un sueño levantar el primer título de la historia del Betis en Europa".

"Cuando uno está cerca de una final, siempre visualizas momentos y cosas que pueden pasar, y lo importante es centrarse en un partido que va a ser muy complicado. Este sería el primer título de la historia del Betis en Europa y sería un sueño poder levantarlo como capitán", recalcó este martes el malagueño en la rueda de prensa oficial en el Estadio Municipal de Breslavia, escenario del duelo.

Betis, a la final 17 años después

Preguntado por qué tiene el Chelsea que no tenga el Betis, Isco fue tajante y comentó: "sobre todo, dinero", si bien precisó que en la lucha por este título se van a medir "dos buenos equipos, con grandes jugadores, y mañana es un partido muy importante".



"Creo que lo que sí tiene más el Betis es ilusión por esta final, por escribir su historia en Europa, y eso es un punto a favor nuestro", aseveró el talentoso centrocampista y buque insignia del juego ofensivo del conjunto andaluz, quien, además, afronta esta final con el plus de haber sido llamado de nuevo para la selección español seis años después de su última convocatoria.



Cuestionado por si son más poderosos por la motivación extra con la que el Betis encara su primera final europea, indicó que no sabe si se sienten "más poderosos", pero sí están "convencidos", como él ya ha "dicho en el vestuario", de que "creer es el primer paso para la victoria" en un partido que va a ser "difícil", aunque confían en su plantilla y, además, son "una familia".



"Ya hemos demostrado que somos capaces de ganarle a cualquiera. Todos estamos deseando de que llegue la final y ojalá podamos darle una alegría a nuestra afición, que es la que más se lo merece", subrayó Isco, quien precisó ante el masivo desplazamiento de la hinchada verdiblancos hasta Breslavia que al beticismo "poco hay que decirle y mucho que agradecerle".

Según el internacional de Arroyo de la Miel (Benalmádena, Málaga), la afición del Betis siempre les "lleva en volandas a donde vamos, en cada campo, independientemente de la distancia, del frío y del calor", y añadió: "siempre nos acompañan y los sentimos muy cerca".



En este sentido, resaltó que el de este miércoles ante el Chelsea "es un partido muy especial, una final que es muy importante para la historia" del Betis "y ojalá poder darles la alegría de esa victoria a una de las aficiones que más se lo merecen".