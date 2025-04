Sale a la luz el enojo de Raphinha al finalizar el partido contra el Betis

Héctor Cantú

El jugador brasileño del Barcelona, Raphinha, protagonizó uno de los momentos más tensos para el equipo culé luego de finalizar el partido donde el equipo de casa emptaó 1-1 ante el Real Betis.

Raphinha, quien entró de cambio, sostvo un nuevo ‘encontronazo’ con el cuerpo arbitral al finalizar el cotejo, situación que, para fortuna del equipo, no quedó registrada en el acta y por lo tanto no habrá sanción alguna para el futbolista.

El diario Mundo Deportivo da cuenta del intercambio de palabras que el internacional brasileño tuvo con el abanderado en una de las últimas jugadas del encuentro, donde Raphinha pedía que se marcara tiro de equina.

“Tú a mí no me mandas callar. Eres un maleducado. A mí no me mandas callar”, habría dicho Raphinha visiblemente enfurecido.

Tanto el técnico Hansi Flick como sus compañeros Robert Lewandowski y el arquero Marc-André Ter Stegen, intentaron controlarle con muy poco éxito.

Raphinha, el 'príncipe' culé que conquista París

El temor que existía es que el árbitro pudiera mostrarle una tarjeta y que la acción fuera registrada en el acta como un acto de indisciplina que pudiera derivar en una suspensión.

Pero el central del encuentro no registró nada y Raphinha podrá ver actividad la próxima semana ante el Leganés, partido donde el Barcelona buscará regresar a la senda del triunfo y acercarse más al título de Liga luego del descalabro del Real Madrid.