Hazard, el 'merengue' que no juega finales

La temporada que arrancó oficialmente en Helsinki (Finlandia) para el Real Madrid, con la Supercopa de Europa de fútbol ganada frente al Eintracht de Fráncfort (2-0), es la definitiva para el resurgir o no de un belga Eden Hazard que empezó con buen pie en pretemporada, aunque de momento tendrá que esperar para mostrar sus avances en el fuego real ya que volvió a no tener participación en una final con la camiseta del conjunto blanco.

Y es que aquel 13 de junio de 2019 en la que el ‘7’ madridista fue presentado ante su nueva afición y aseguró que cumplía “un sueño” se ha quedado en nada por las continuas lesiones y pobre nivel del jugador que llegó procedente del Chelsea asentado como uno de los mejores futbolistas del mundo.

Como madridista su balance en tres temporadas ha sido de seis goles y diez asistencias en 66 partidos. La explicación está en las 14 lesiones que ha sufrido, con especial importancia a la del tobillo el 26 de noviembre de 2019 desde la cual, tras la que se le implantó una placa de osteosíntesis en el pie derecho, nunca se sintió a gusto.

El belga no podía coger ritmo. Las molestias eran constantes hiciera lo que hiciera, algo que no le había pasado nunca en su carrera. Por esto, el pasado 29 de marzo dijo basta y decidió operarse para quitarse esta placa e intentar empezar una vida deportiva nueva; deseo que él mismo no quiso ocultar en la celebración en Cibeles tras lograr la 14ª Liga de Campeones.

“Madridistas, llevo tres años aquí con muchas lesiones, con muchas cosas... Pero el año que viene lo voy a dar todo por vosotros", aseguró Hazard ante el delirio de los aficionados madridistas, que ven en cada palabra o gesto una señal para volver a creer en él.

El primero que lo hace es su entrenador, el italiano Carlo Ancelotti, y para ello, consciente de que el brasileño Vinicius es indiscutible en el costado izquierdo, posición en la que históricamente mejor ha rendido Hazard, se ha ‘inventado’ un nuevo rol para el belga: de falso ‘9’.

Desde que llegó, el conjunto blanco ha disputado cuatro finales. La primera fue la Supercopa de España de 2020 que ganó contra el Atlético de Madrid, durante la cual Hazard aún se recuperaba de la entrada de Meunier. En las dos siguientes, la pasada temporada en la Supercopa de España y la Liga de Campeones Ancelotti no le eligió para entrar desde el banquillo, así que también se quedó sin participar.