Galatasaray y Rafael Leao cumplieron su objetivo

Redacción FOX Deportes

Galatasaray, vigente campeón de la Superliga turca, anunció este sábado el inicio de las negociaciones formales con Milan para fichar al extremo internacional portugués Rafael Leão.

Official negotiations have begun with professional footballer Rafael Alexandre Da Conceição Leão and his club AC Milan SPA regarding the transfer of the player.



​Respectfully announced to the public. pic.twitter.com/TPQQaMVJAM — Galatasaray EN (@Galatasaray) August 29, 2026

“Se han iniciado negociaciones oficiales con el futbolista Rafael Alexandre da Conceição Leão y su club, el AC Milan SpA, en relación con su traspaso”, informó la entidad turca mediante un comunicado oficial.

En sus redes sociales, el club de Estambul difundió un vídeo en el que se aprecia al atacante portugués, de 27 años, a bordo del avión que lo traslada a la ciudad del Bósforo.

Rafa Leão is set to arrive in Istanbul.

pic.twitter.com/8jY52iON5q — Galatasaray EN (@Galatasaray) August 29, 2026

“Estoy muy contento de fichar por el Galatasaray. Comienza un nuevo e importante capítulo en mi carrera. Me entusiasma volver a jugar la Champions League, donde creo que podemos lograr grandes cosas”, declaró el jugador.

Aunque los detalles financieros de la operación no han sido detallados por las partes, la prensa turca señala que Galatasaray abonará alrededor de 45 millones de euros más bonificaciones, mientras que al jugador le ofrecerá un contrato por 12 millones de euros anuales.