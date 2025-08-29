Fenerbahçe y Bayer Leverkusen pelearían por el mismo técnico

Oscar Sandoval

Fenerbahçe y Bayer Leverkusen fueron los primeros clubes en dar el volantazo en la dirección técnica de manera tempranera en la temporada y buscan técnico, los ojos de las dos instituciones estarían sobre Ange Postecoglou quien está libre tras ser campeón de la Europa League al frente de Tottenham.

El conjunto turco no se tentó el corazón y después del fracaso que significó no clasificar a la fase de liga de la Champions League decidió poner punto final a la era de José Mourinho, ahora son varios nombres los que aparecen en la lista de candidatos, pero el número sería Postecoglou.

El técnico griego que terminó con la sequía de 17 años sin títulos por parte de Tottenham, también estaría en el radar de Leverkusen que tras tres partidos despidió a Erik ten Hag y sería el objeto de deseo por parte de ambos clubes, así lo asegura Fabrizio Romano.

Postecoglou tendrá que deshojar la margarita y analizar que club es lo mejor para su carrera, ambos equipos garantizan presencia en Europa, aunque el proyecto del conjunto alemán ofrece la Liga de Campeones, mientras que los 'Canarios Amarillos' la Europa League.