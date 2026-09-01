Héctor Cantú
En directo: Los últimos movimientos confirmados del mercado en Europa
Se cierra el mercado de verano y estos son los cambios sonados en el futbol europeo
Movimientos más destacados
- Enzo Fernández, nuevo jugador del Manchester City (Premier League)
Enzo Fernández, la 'bomba del mercado' en Europa
El argentino llega por una cifra estratosférica al Manchester City
- José Giménez, nuevo jugador del Deportivo La Coruña (La Liga)
- Sebastián Cáceres, nuevo jugador del Celta de Vigo (La Liga)
- Marc Casadó, nuevo jugador del Deportivo La Coruña (La Liga)
- Hector Fort, nuevo jugador de la Real Sociedad (La Liga)
- Jonathan David, nuevo jugador del Atlético de Madrid (La Liga)
Jonathan David es el nuevo goleador del Atlético de Madrid
Los colchoneros se 'blindan' con el canadiense ante un posible susto de último momento
- Yoousouf Fofana, nuevo jugador del Sevilla
- Gabriel Jesús, nuevo jugador del Barcelona (La Liga)
- Santiago Giménez, nuevo jugador del Porto (Primeira Liga)
- Iliman Ndiaye, nuevo jugador del Manchester City (Premier League)
Santiago Giménez agranda la lista de mexicanos que jugaron en Porto
Con Gimenez son ocho los futbolistas mexicanos que han defendido la camiseta de Porto. El primero fue Héctor Herrera y en la lista también aparecen Jesús ‘Tecatito’ Corona y Miguel Layún
- Pedro Gonçalves, nuevo jugador de la Fiorentina (Serie A)
- Dani Ceballos, nuevo goleador del Real Betis (La Liga)
- Robert Sanchez, nuevo arquero del Como (Serie A)
Otros movimientos del mercado
- Richard Ríos, nuevo jugador del Al Ittihad (Saudi Pro League)
- Mykahylo Mudryk,nuevo jugador del Tottenham (Premier League)
- Robinho Jr., nuevo jugador del Génova (Serie A)
- Toni Fernández, nuevo jugador del Venezia (Serie A)
- Harvey Elliot, nuevo jugador del Valencia (La Liga)
- Claudio 'Diablito' Echeverri, nuevo jugador del Benfica (Primeira Liga)
- Honest Ahanor, nuevo jugador del Chelsea (Premier League)
- Marc Guiu, nuevo jugador del RB Leipzig (Bundesliga)
- Nicolas Kühn, nuevo futbolista del Borussia Mönchengladbach
- Lucca Brughmans, nuevo portero del Liverpool (Premier League)
- Nick Woltemade. Nuevo jugador de la Juventus (Serie A)
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