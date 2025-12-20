El penal del que todo mundo habla sucedió en la Eredivisie

Redacción FOX Deportes

La Jornada 16 de la Eredivisie fue el escenario de uno de los penales más polémicos de los últimos tiempos.

El cobro lo realizó Jizz Hornkamp, del Heracles Almelo, y en ese momento significaba el primer tanto de los ‘HAFC’.

El delantero se plantó frente al esférico, emprendió una tímida carrera y justo antes de tocarlo se detuvo y dio un pequeño salto, suficiente para que el arquero Matej Kovár se venciera hacia un costado y Hornkamp enviara su disparo al lado contrario para el 2-1.

Los jugadores del PSV se acercaron al árbitro para reclamar un cobro indebido, pero el central consideró que su impulso siempre fue hacia el frente y que no hubo una finta de disparo, tal como lo establece la regla 14 de la International Football Association Board (IFAB). El disparo a continuación: