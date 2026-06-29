El Ajax quiere a Marc-André ter Stegen

Redacción FOX Deportes

El Ajax quiere rescatar a Marc-André ter Stegen. El club neerlandés ya presentó una propuesta al Barcelona para fichar al portero alemán de cara a la temporada 2026/27.

La oferta contempla un préstamo y que Ajax asuma parte del salario del guardameta. De acuerdo con Mundo Deportivo, la operación responde a una petición expresa del nuevo entrenador del Ajax, Míchel Sánchez.

Ambos coincidieron en Girona durante el préstamo del alemán; sin embargo, una grave lesión apenas le permitió disputar dos partidos bajo las órdenes del técnico español.

Ter Stegen sufrió una rotura del tendón de la corva de la pierna izquierda que requirió cirugía. La lesión puso fin a su temporada 2025/26 y también lo dejó fuera de la Copa del Mundo.