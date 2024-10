Didier Deschamps, a la defensa de Kylian Mbappé

Mientras la prensa en Francia se ha volcado en críticas hacia Kylian Mbappé por haber visto minutos el fin de semana pasado con el Real Madrid y no reportar con la Selección de Francia, el estratega Didier Deschamps ha salido a apaciguar las aguas.

El estratega, quien decidió dejar a su pupilo fuera de la convocatoria asegurando que médicamente no estaba en condiciones de reportar con el combinado nacional, ha salido a fijar su postura de acuerdo a la decisión del club merengue de alinearlo, por unos minutos, días atrás ante el Villarreal.

“No hay caso Kylian. Es cierto que no estaba en las mejores condiciones, por diferentes motivos que no voy a precisar, pero no tengo dudas sobre su implicación con la selección. Acababa de llegar a Madrid, no había tenido una buena preparación”, detalló previo al choque ante Israel.

La principal crítica para Mbappé ha sido su bajo rendimiento con la Selección, sobre todo después de lo visto en la pasada Eurocopa, situación que ha sido tomado como un desinterés absoluto por estar bien con el equipo nacional.

La decisión de Deschamps ha sido considerada como una muestra de conciliación para que Kylian Mbappé pueda entrar en ritmo con su nuevo equipo, toda vez que su pretemporada fue demasiado corta con el equipo de la capital española.