Cristiano Ronaldo vuelve a la Nations League

Cristiano Ronaldo, João Felix y Rúben Dias, figuran entre los 26 convocados por Portugal para los partidos contra República Checa y España de la Nations League, aunque se quedaron fuera Otávio, Gonçalo Guedes y André Silva, entre otros.

El seleccionador nacional luso, Fernando Santos, realizó el anuncio este jueves en rueda de prensa y explicó que ha tenido en cuenta "todas las adversidades que existen", como que João Cancelo (entre los convocados), no podrá jugar el primer duelo por estar castigado, y que dos jugadores acumulan tarjeta amarilla.

"Son partidos muy importantes. Esto guió nuestra ambición de llegar a la fase final de este torneo y tiene mucho que ver con lo que se refleja en la convocatoria", afirmó el seleccionador, quien reconoció que ha sido "difícil" elegir.

Cristiano Ronaldo se reivindica con Portugal

Cuestionado sobre la importancia de la cita con España -que será el 27 de septiembre en Braga (norte de Portugal)-, Santos se remitió al partido contra República Checa, "el que va a resolver todo en primer lugar".

"Es el juego más importante. No habrá España si no hay Chequia", insistió.

Defendió que "nadie duda" que Cristiano Ronaldo, quien acumula varias suplencias en el Manchester United, "sigue siendo importante para la Selección" y, sobre la ausencia de Otávio, alegó que se basa en lo reportado por el departamento clínico.

"Mi departamento dice que hay dos jugadores que no están disponibles para esta convocatoria. Otávio y Renato (Sanches). A partir del momento en el que me dicen que no están aptos (...) es porque no tienen condiciones físicas para estar presentes", aclaró.

Precisó también que, de cara al Mundial, no ha hecho previsiones, aunque reconoció que octubre "va a ser decisivo" para que decida quién acudirá a la competencia, con base en el rendimiento.

Lista de convocados:

Porteros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton) y Rui Patrício (Roma).

Defensa: Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (PSG), Pepe (Porto), Rúben Dias (Manchester City), Tiago Djaló (Lille), Nuno Mendes (PSG) y Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).

Mediocampistas: João Palhinha (Fulham), Rúben Neves (Wolverhampton), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton), Vitinha (PSG) y William Carvalho (Real Betis).

Delanteros: Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool), Pedro Neto (Wolverhampton), João Félix (Atlético de Madrid), Rafa Silva (Benfica), Rafael Leão (Milan) y Ricardo Horta (Braga).