Clément Lenglet, a un paso de ser jugador del Benfica

EFE

El francés Clément Lenglet, defensa del Atlético de Madrid en las dos últimas temporadas, llegó este lunes a Lisboa para concretar su fichaje por el Benfica, al que será traspasado cuando concluyan los trámites previos a la formalización de su contrato, entre ellos el habitual reconocimiento médico.

“Estoy muy contento”, señaló el central, en un video difundido por el diario Récord, en el que explicó a los medios de comunicación que ya había hablado tanto con Rui Costa como con Marco Silva, presidente y entrenador del conjunto lisboeta, respectivamente.

🗣️ Lenglet em Lisboa para reforçar o Benfica: «Estou muito contente. Falei com Rui Costa e Marco Silva»



👉 Central de 31 anos proveniente do Atlético Madrid pic.twitter.com/yYAKuYyLjX — Record (@Record_Portugal) June 29, 2026

Lenglet, que tiene contrato con el ‘Atleti’ hasta el 30 de junio de 2028, se convertirá en las próximas horas en nuevo jugador del Benfica, en principio por tres años. Es la segunda baja del conjunto ‘Rojiblanco’ para la nueva campaña, tras la salida de Antoine Griezmann al Orlando City.

El central francés, de 31 años, ha jugado los dos últimos cursos en el Atlético, con un total de 60 partidos, con tres goles y tres asistencias, aunque había perdido protagonismo en el XI en la campaña recientemente terminada tras su impacto y su titularidad en la anterior, en 2024/25.