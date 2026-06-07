Christian Eriksen se recupera en casa tras desvanecerse en el campo

Reuters

El mediocampista danés Christian Eriksen dijo que regresó a casa el lunes y que se estaba recuperando bien junto a su familia tras sufrir un desmayo en el campo durante el amistoso del domingo contra Ucrania.

"La descarga de mi DAI (desfibrilador automático implantable) ha supuesto un gran impacto tanto para mí como para mi familia, pero quiero tranquilizar a todo el mundo y decir que esta situación ha sido diferente a lo que ocurrió en 2021 (...) Me encuentro bien y mi recuperación ya ha comenzado".

El mediocampista de 34 años causó gran preocupación cuando se agarró el pecho y cayó al césped en el minuto 65 del partido contra Ucrania en la ciudad danesa de Odense.

El domingo fue la segunda vez que el mediocampista se desplomaba sobre el césped mientras representaba a su país.