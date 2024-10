Chelsea arrancó con paso firme la Conference League

El Chelsea debutó en la Conference League con goleada de 4-2 sobre el Gent en Stamford Bridge.

El cuadro inglés, que prescindió de algunos de sus titulares, demostró que tiene amplitud en el banquillo y consistencia en el sistema de Enzo Maresca.

Renato Veiga abrió el marcador al minuto 12 tras cabecear un centro de Mykhailo Mudryk, dejando sin oportunidad a Davy Roef.

A partir de ese momento el Chelsea se hizo con el control del esférico y, aunque tuvo oportunidades claras para ampliar su ventaja, no logró doblegar a la defensa de los ‘Búfalos’.

Las cosas cambiaron en el complemento gracias a Pedro Neto, quien sacó un potente disparo de derecha para mandar el esférico al fondo de las redes al 46’.

Los ingleses coqueteaban con el tercer tanto, pero llegó la respuesta del Gent, por conducto de Tsuyoshi Watanabe.

Christopher Nkunku DRILLS it into the back of the net 🔥 pic.twitter.com/dVKewJrxOP