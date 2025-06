Álvaro Morata deja en suspenso su continuidad con la selección

EFE

Álvaro Morata, capitán de la selección española, lamentó fallar el penalti que alejó a España del título en la final de la Liga de Naciones ante Portugal, y no dio por segura su continuidad hasta el Mundial 2026, al admitir que "es una posibilidad que no esté en septiembre".



"Seguro no hay nada, depende de muchas cosas. Ahora mismo no pienso en eso, sólo en mis compañeros y lo que ha pasado hoy. Mañana será otro día, las cosas hay que pensarlas con tranquilidad. Claro que es una posibilidad que no esté en septiembre", dijo en la zona mixta del Allianz Arena. El fallo de Álvaro Morata que acercó a Portugal al título

Morata se mostró triste por su fallo del penalti, pero dijo que contuvo las lagrimas por estar su familia en la grada. "No he llorado, ganas no me faltaban pero uno tiene que evolucionar en la vida, están mis hijos y mi familia en la grada. Igual que hace poco nos tocó ganar, ahora toca pasar un momento complicado, pero en la vida hay que aprender".



"Hemos hecho un gran trabajo para intentar traer otro título para España y me sabe mal por todos los compañeros porque hemos trabajado duro, pero es parte del fútbol y de la vida. Le agradezco al míster su confianza, como siempre, está claro que no lo he tirado bien, podía haberlo hecho mejor y no se puede cambiar. Igual que me tocó levantar la Eurocopa, ahora me toca irme fastidiado", añadió.

Como capitán, Morata defendió la final de Lamine Yamal. "Para mí ha sido un partido de nivel alto de Lamine y de toda la selección. Si los penaltis hubieran ido en otro camino, todo se vería diferente con un título. Es un chico súper joven que tenemos mucha suerte de que juegue con España y nos va a dar muchas alegrías".