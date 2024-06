Álvaro Morata quiere "hacer historia" como capitán de la Selección Española

Álvaro Morata, capitán de la Selección Española, se mostró esperanzado antes de encarar la Eurocopa de Alemania y confiado en las posibilidades de ganar de España y “hacer historia".

"Como capitán les quiero transmitir que tienen que estar a gusto, pero que nos concentramos para ganar. Podemos ganar una Eurocopa y hacer historia", aseguró.

"Es una emoción increíble ir de camino a la Federación como si fuera la primera vez. Esta vez encima me toca ser capitán y me acuerdo de las veces que he venido a la selección, a las categorías inferiores, de todos los compañeros y entrenadores que he tenido. Es increíble".

Morata será el primer capitán en la gran cita de Alemania, asumiendo una responsabilidad extra en el vestuario. "No lo quiero pensar mucho, trataré de ayudar a todo el mundo y les haré ver que se para todo, da igual cómo se llega, los que están igual no vuelven a vivir una situación así", sentenció.