Sergio Pérez se volvió a subir a un monoplaza en Imola

Redacción FOX Deportes

El regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 está cada vez más cerca y para muestra su prueba en el circuito de Imola.

El mexicano se subió a un Ferrari de 2023 (SF-23) y, de acuerdo con Motosport Italia, completó 99 vueltas y su mejor tiempo fue 1:18.820. Mañana repetirá la práctica e incluirá parada de pits.

La prueba es la primera que realiza desde que salió de Red Bull Racing a finales de 2024 y el monoplaza estaba pintado completamente en negro, color de Cadillac, su nueva escudería.

Se espera que el auto que piloteará la próxima temporada quede listo a principios de 2026.