Redacción FOX Deportes

El Gran Premio de Las Vegas 2026 rompió récords históricos de espectáculo en la Formula 1 al registrar 352 rebases y 35 cambios de liderato. Gracias a la succión aerodinámica en la recta del Strip y a la gestión de energía del modo de adelantamiento, la carrera superó ampliamente marcas previas de la temporada como las de Italia (258 rebases) o Hungría (185).

Pilotos como Max Verstappen, George Russell, Arvid Lindblad y Pierre Gasly se alternaron la primera posición durante distintos pasajes de la prueba.

FOR THE THIRD TIME, LAS VEGAS BELONGS TO MAX VERSTAPPEN!!!!! ?????#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/vlJcysC8PK — F1 Las Vegas (@F1LasVegas) November 22, 2026

En medio del caos en pista, Max Verstappen (Red Bull) se alzó con la victoria tras gestionar mejor la competencia y cruzó la meta con apenas 0.639 segundos de ventaja sobre Lando Norris (McLaren). El podio lo completó Oscar Piastri (McLaren), quien protagonizó una destacada remontada desde el decimoséptimo puesto de salida hasta el tercer lugar. Con este triunfo, su tercero en el trazado urbano de Nevada y el número 75 de su trayectoria, Verstappen aseguró el subcampeonato mundial de pilotos.

Las principales incidencias estuvieron marcadas por los abandonos de Sergio "Checo" Pérez, Arvid Lindblad, Fernando Alonso y la no salida de Alex Albon.

Sergio 'Checo' Pérez sancionado para la salida del Gran Premio de Catar 'Checo' provocó un choque con Rafael Camara en Las Vegas y será sancionado en Catar

El momento más crítico ocurrió alrededor de la vuelta 18, cuando Pérez (Cadillac) impactó por el interior al Haas de Rafael Câmara en la entrada de la curva 14. El choque envió al mexicano contra las barreras, provocó la salida del Safety Car y derivó en una sanción de cinco puestos en parrilla para Qatar.

La neutralización con el coche de seguridad alteró por completo las estrategias de neumáticos; la mayoría montó compuestos medios, mientras Kimi Antonelli arriesgó con los blandos para finalizar cuarto. Además, tras la carrera, Isack Hadjar recibió una penalización por frenar a George Russell, quien terminó noveno tras caer desde la primera fila. Por su parte, los pilotos de Alpine, Pierre Gasly y Franco Colapinto, aprovecharon el tumulto para cerrar en quinto y sexto lugar respectivame