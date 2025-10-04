Para Max Verstappen la 'Sprint Race' del GP de Austin

EFE

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó este sábado el accidentado sprint del Gran Premio de Austin, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó en el Circuito de las Américas (COTA).

Verstappen, de 28 años, que salía desde la 'pole', se impuso por delante del inglés George Russell (Mercedes) y del español Carlos Sainz (Williams), séptimo en parrilla y que concluyó en tercera posición.

Los dos McLaren del australiano Oscar Piastri -líder del Mundial- y el inglés Lando Norris -segundo, a 22 puntos- quedaron fuera de combate al tocarse nada más darse la salida, después de la primera de las 20 curvas de la pista texana. Idéntica (mala) suerte corrió el doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin), sexto en parrilla, que se tocó en la misma zona con el Kick Sauber del alemán Nico Hülkenberg y también tuvo que abandonar la carrera corta a las primeras de cambio.

Los Ferrari del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton y del monegasco Charles Leclerc acabaron cuarto y quinto, respectivamente; un puesto por delante del tailandés Alex Albon, el compañero de Sainz.

También entraron en los puntos, al concluir séptimo y octavo, el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) y el joven debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Piastri, con 336, sigue liderando el Mundial con 22 puntos de ventaja sobre Norris; y Verstappen permanece en el tercer puesto general, aunque ahora a 55 puntos del australiano.

La carrera acabó con un segundo coche de seguridad en pista, tras otro accidente, de nuevo en la curva 1, protagonizado por el canadiense Lance Stroll -compañero de Alonso- y el francés Esteban Ocon (Haas), que tampoco acabaron una prueba que el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó, gracias a los abandonos, en decimoquinta posición..