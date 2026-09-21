Lewis Hamilton se revela contra la carrera sprint en Mónaco

Reuters

El heptacampeón mundial de Fórmula Uno Lewis Hamilton afirmó el miércoles que celebrar una carrera sprint en Mónaco no tiene sentido, ya que el trazado urbano del principado, estrecho y sinuoso, requiere una solución diferente para darle más emoción a la competición.

La F1 anunció que Mónaco será una de las diez sedes de carreras sprint, un récord, al publicar su calendario de 2027 la semana pasada.

Lewis Hamilton y su primer día con un monoplaza de Ferrari

La decisión causó cierta sorpresa, ya que el trazado junto al puerto, donde adelantar es casi imposible, ofrece unas sesiones de clasificación emocionantes, pero las carreras se convierten en un desfile en el que gana generalmente es quien sale desde la pole.

Aunque un fin de semana con carrera al sprint ofrecería a los aficionados dos sesiones de clasificación, también supondría otra prueba además del gran premio estrella del domingo que, aunque más corta, se prevé que esté igual de desprovista de adelantamientos.

"Para mí no tiene sentido", declaró Hamilton a la prensa en el circuito urbano de Bakú el miércoles, antes del Gran Premio de Azerbaiyán del sábado. "Siempre he dicho que Mónaco tiene que ser diferente".

"Hemos incluido las carreras al sprint, y creo que eso ha aportado algo nuevo al deporte, pero tenemos que idear algo nuevo para un lugar como ese", indicó el piloto británico de Ferrari, tres veces ganador en Mónaco. "No sé qué podría ser, pero las carreras al sprint no son la solución".

La F1 introdujo el formato sprint en 2021, probándolo en tres carreras ese año. La temporada 2026 contará con seis pruebas al sprint, y Singapur, otro circuito urbano, acogerá el próximo mes el último del año.

Lewis Hamilton vuelve a ganar una carrera dos años después

Una victoria en la carrera al sprint vale ocho puntos para el ganador, lo que significa que un piloto puede salir del fin de semana con un máximo de 33 puntos, en lugar de los 25 habituales, si gana ambas pruebas.

La F1 afirmó que sus datos muestran que la audiencia total de los fines de semana con carreras sprint es un 12% superior a la de los fines de semana sin ellas.

Sin embargo, el actual campeón del mundo de McLaren, Lando Norris, afirmó que hay circuitos más adecuados para albergar una carrera sprint. "Sinceramente, no nos corresponde a nosotros decidir dónde corremos, así que, de nuevo, no tiene sentido perder el tiempo pensando en ello", señaló.

El cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen, de Red Bull, que nunca ha sido partidario del formato sprint, añadió: "Es la misma situación que ocurre en la carrera principal, ¿no? Estás emocionado por la salida y luego no puedes adelantar".