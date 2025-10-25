Lando Norris gana el GP de México y es nuevo líder en la F1

EFE

El inglés Lando Norris (McLaren) ganó este domingo el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde le arrebató el liderato del certamen -con un punto de ventaja- a su compañero, el australiano Oscar Piastri, que acabó quinto una carrera que el tercer aspirante al título, el cuádruple campeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull) concluyó tercero.



Norris, de 25 años, logró su décima victoria en la F1 -la sexta de la temporada- al ganar en la capital mexicana, en la que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue segundo y el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero; en una carrera que acabó con el coche de seguridad virtual activado a causa de la retirada, en la penúltima vuelta, del español Carlos Sainz (Williams), que corrió idéntica (mala) suerte que su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), retirado en la trigésima sexta de las 71 vueltas.

El inglés lidera ahora con 357 puntos, uno más que el australiano, a falta de cuatro carreras largas y dos pruebas sprint. 'Mad Max', perjudicado por el 'virtual safety car' final -cuando estaba dando alcance a Leclerc-, es tercero, a 36 unidades de Norris; después de una carrera que el argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó decimosexto.

Lando Norris, el elegido para la 'pole position' del Gran Premio de México

El británico Oliver Bearman (Haas) logró el mejor resultado desde que corre en la F1 al acabar cuarto, un puesto por delante de Piastri; que relegó al sexto y al séptimo puesto a los Mercedes del joven debutante italiano Andrea Kimi Antonelli y del inglés George Russell.

