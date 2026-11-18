EFE

La lluvia fue la gran protagonista del primer entrenamiento libre del Gran Premio de Las Vegas, el vigésimoprimero este año del Mundial de Fórmula Uno, en el que ningún piloto completó una vuelta debido a las complicadas condiciones del trazado urbano.

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) fue el primer valiente en intentar recorrer los 6.201 metros del circuito, pero apenas superó la vuelta de reconocimiento.

A wet Free Practice session delivers some huge results! ? Checo takes the top spot! ? #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/PCm3QQZ2ZH — F1 Las Vegas (@F1LasVegas) November 20, 2026

El resto de pilotos, entre ellos el nuevo campeón, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) o el español Carlos Sainz (Williams), tampoco registraron tiempos.

Las previsiones meteorológicas apuntan a que la clasificación del viernes y la carrera del sábado se disputarán en seco, por lo que las escuderías no quisieron arriesgarse a salir en medio de una intensa lluvia que dejó numerosos charcos en el asfalto.