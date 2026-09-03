George Russell marca el mejor tiempo en Monza

Reuters

George Russell, aspirante al título mundial de Fórmula Uno, respondió el viernes a Ferrari —que había marcado el ritmo desde el principio— con la vuelta más rápida del día para Mercedes en los entrenamientos del Gran Premio de Italia.

Después de que Ferrari entusiasmara a los aficionados en la primera sesión en un Monza sofocante —con Charles Leclerc por delante de su compañero de equipo Lewis Hamilton en un contundente doblete—, Russell fue el más veloz en la segunda tanda en este circuito ultrarrápido.

Su vuelta, de un minuto y 22.559 segundos, fue 0.120 más rápida que la de Leclerc, segundo en la segunda sesión.

Lo defendió con todo y George Russell ganó el Gran Premio de Canadá

Su gran desempeño sirvió para dejar claras sus intenciones de cara a una carrera que necesita ganar para recortar la diferencia de 59 puntos que le separa de su compañero de equipo Kimi Antonelli, líder del campeonato.

Leclerc había marcado un mejor tiempo de 1:23,008, 0.173 más rápido que Hamilton, en la primera sesión de entrenamientos ante decenas de miles de fervientes tifosi.

Antonelli, que saldrá desde la parte trasera de la parrilla por sanciones relacionadas con el motor, fue el tercero más rápido en la segunda sesión, a 0.141 del mejor tiempo. El vigente campeón mundial, Lando Norris (McLaren), fue cuarto, seguido por Hamilton y Oscar Piastri (McLaren).

Norris ha ganado las dos últimas carreras y el domingo buscará la tercera al hilo.

Ferrari, que ganó por última vez en Monza con Leclerc en 2024 y celebra los 30 años de la primera victoria de Michael Schumacher en el Gran Premio de Italia, ha traído una mejora del motor a Monza y las características del circuito deberían favorecer a su monoplaza.

Russell, empatado a puntos con Hamilton tras 12 pruebas, había sido el tercero más rápido en la primera sesión.

Liam Lawson, que vuelve a sustituir al lesionado Isack Hadjar en Red Bull, fue cuarto y duodécimo, respectivamente, en las sesiones.

La primera sesión se interrumpió con bandera roja después de que el piloto de desarrollo de Cadillac, Colton Herta —que sustituía al mexicano Sergio "Checo" Pérez para adquirir experiencia en la sesión— se detuviera junto a la pista.