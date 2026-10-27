Ferrari, la escudería que no quiso a Kimi Antonelli

Reuters

Los aficionados de Ferrari solo pueden imaginar qué habría pasado si el joven local Kimi Antonelli hubiera fichado por su equipo en lugar de por Mercedes cuando era un joven piloto de karts.

El equipo más antiguo y exitoso de la Fórmula 1 tuvo la oportunidad de hacerse con el talento que ahora está a punto de convertirse en el primer campeón italiano en 73 años, y en el más joven de la historia de la Fórmula 1, pero dejó escapar la oportunidad.

En cambio, Mercedes aprovechó la oportunidad en 2018, cuando Antonelli tenía 11 años.

Kimi Antonelli ganó el GP de España y apunta al título en la F1

"Para Ferrari, Kimi aún era demasiado joven, mientras que Mercedes podía ofrecerle mejores garantías en cuanto a sus perspectivas de futuro", dijo el exrepresentante de Antonelli, Giovanni Minardi, al diario Gazzetta dello Sport a inicios de este año.

El expresidente de Ferrari, Luca di Montezemolo, que en aquel momento ya no formaba parte del equipo, vio el lado positivo.

"Soy un hombre de Ferrari, pero me encanta ver lo que está haciendo Antonelli. Lo que sí lamento es que Ferrari tuviera la oportunidad de ficharlo y no lo hiciera", dijo al periódico español AS el mes pasado.

"Se esfumó una gran oportunidad, pero quizá haya sido mejor así para Antonelli. Un italiano tan joven al volante de un Ferrari (...) Habría sido una presión terrible", agregó.

El jefe de equipo y copropietario de Mercedes, Toto Wolff, reconoció el mérito de Gwen Lagrue —que se incorporará a Red Bull el año que viene para dirigir su programa de jóvenes pilotos— por haber incorporado a Antonelli, que ahora tiene 20 años.

También señaló que la gente no valora la cantidad de trabajo que se ha dedicado a formar al sucesor en el equipo del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton.

"Leí una entrevista con Piero Ferrari la semana pasada en la que decía: 'Qué talento. Me recuerda a Niki Lauda'. Y yo pensaba: La gente no se da cuenta de que esto es fruto de nueve años de trabajo", dijo el austriaco a los periodistas después de que Antonelli ganó el domingo el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, su novena victoria de la temporada.

Someone get Bono a towel ASAP ? https://t.co/5Z2HqC04OG — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 26, 2026

"Los nueve años de desarrollo, las dificultades de estos nueve años, la integración en el equipo, el trabajo con los ingenieros, los diez o más millones invertidos en el desarrollo de su carrera, de su habilidad y de su carácter, junto con sus padres. No es simplemente que haya salido así de la nada", apuntó.

Wolff recordó cómo otros afirmaron que Antonelli, tras nueve carreras sin sumar puntos el año pasado, no debería haber conseguido el asiento en Mercedes.

Habló de quienes, en otros equipos, sugerían que el joven ni siquiera debería estar en la Fórmula 1.

"Todo eso resulta ahora sumamente satisfactorio, ver lo que es capaz de ofrecer y cómo está trabajando con el equipo, con (el ingeniero de carrera Peter) Bono (Bonnington), y obteniendo resultados. Pero no ha sido un camino fácil", apuntó..