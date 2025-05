¡Esas sí son renovaciones! El GP de Miami seguirá hasta 2041

El Gran Premio de Miami seguirá integrando el Mundial de Fórmula Uno hasta, al menos, 2041, después de que este viernes se anunciase la prolongación del contrato que une a la organización de la prueba de Florida con la categoría reina del automovilismo.

El Gran Premio, inicialmente previsto hasta 2031, ha extendido la duración del contrato por otros 10 años, según se informó en el circuito construido en el entorno del Hard Rock Stadion, en el que juegan como locales sus partidos de la NFL los Miami Dolphins, que este año disputarán un encuentro oficial en el Estadio Santiago Bernabéu.

Este nuevo acuerdo convierte al de Miami en el Gran Premio de mayor vigencia de todos los que integran actualmente la F1.

