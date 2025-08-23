Es oficial: 'Checo' Pérez está de regreso en la Fórmula 1

Héctor Cantú

Los rumores se han cumplido y Sergio ‘Checo’ Pérez, el piloto mexicano más galardonado en la historia, volverá a la Fórmula 1 y lo hará bajo el cobijo de Cadillac, la nueva escudería.

Así lo dio a conocer el propio piloto tapatío a través de sus redes sociales, donde colgó un mensaje en el que anuncia su regreso, un momento que había esperado con ansias la afición luego de su inexplicable salida de Red Bull.

Two paths. One call of destiny.

The Cadillac Formula 1 Team's future begins with them.

“Unirme al equipo es capítulo increíblemente emocionante en mi carrera. Es un honor formar parte de la construcción de un nuevo equipo para desarrollarnos y pelear por las primera posiciones”, detalló el expiloto de Red Bull.

A la par del mensaje publicado por ‘Checo’ la escudería Cadillac también hizo oficial que Pérez será uno de los dos pilotos con los que debutará en el máximo circuito del automovilismo mundial.

All eyes on 2026 👀 Our driver line-up is locked in @valtteribottas @schecoperez 🔒



Read more: https://t.co/6AtpicZS41

Su compañero en esta nueva aventura será Valteri Bottas, un piloto al que conoce bastante bien y que, al igual que él, llegan a este nuevo proyecto sin haber participado en la actual temporada de la Fórmula 1.

Cadillac se convierte así en el sexto equipo en la carrera de Sergio Pérez luego de haber corrido para Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull en su última experiencia.