El legendario Rayo McQueen correrá en el Gran Premio de Italia de Formula 1

Redacción FOX Deportes

El Gran Premio de Italia se vestirá de gala con una presencia icónica en el legendario Autódromo de Monza. El legendario personaje: Rayo McQueen, se sumó a las actividades oficiales de la Fórmula 1 para conmemorar el vigésimo aniversario del estreno de la película Cars.

El legendario auto de carreras rojo robará las miradas de los aficionados con su clásico número 95. Una réplica exacta a tamaño real realiza una emocionante vuelta de honor sobre el asfalto del Templo de la Velocidad antes del inicio de la competencia.

It's not every day you get to be in the presence of a seven-time Piston Cup champion ?‍?



Welcome to the paddock, Lightning McQueen! ⚡️#F1 #ItalianGP @Pixar pic.twitter.com/mGvcfr15Qs — Formula 1 (@F1) September 3, 2026

Esta demostración rendirá tributo al legado del personaje dentro de la cultura pop y el mundo del motor. La fiesta se complementará con un detalle inédito preparado por la organización para el vehículo de control en pista.

El coche de seguridad oficial de la competencia lucirá una decoración especial totalmente inspirada en el famoso protagonista animado.

Formula 1 & @Disney will celebrate 20 years of Disney and @Pixar's Cars at the FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D'ITALIA 2026 with a special @MercedesAMG Safety Car activation.



The Official FIA Formula 1 Safety Car will feature a bespoke Cars-inspired livery, whilst the iconic… pic.twitter.com/LQRfpk5QGk — F1 Media (@F1Media) September 3, 2026

Este llamativo diseño acompañará a la caravana de pilotos durante todo el fin de semana de actividad en el trazado italiano. La iniciativa no solo celebrará el aniversario de la franquicia, sino que reforzará el vínculo del deporte con las nuevas generaciones.

La presencia del mítico competidor en Monza trae un toque de magia y nostalgia al paddock en una cita inolvidable. Fans de todas las edades disfrutarán viendo cómo la animación cobra vida en el escenario más veloz del calendario.