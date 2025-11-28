Cualquier cosa puede pasar: Max Verstappen

EFE

El piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, se mostró "contento" tras revolucionar una vez más el desenlace del mundial de la Fórmula 1, que parecía sentenciado a favor de los McLaren, venciendo el de Países Bajos en Lusail y aseguró, tras la carrera, que “ahora todo es posible; ya queda menos para el desenlace”.

“Ha sido una carrera increíble para nosotros. Tomamos la decisión correcta de parar cuando salió el coche de seguridad -vuelta 7 tras el accidente de Nico Hulkenberg y Pierre Gasly-; todo ha salido bien”, agregó el de Países Bajos, quien en fechas precedentes no hablaba de posibles opciones de cara al título.

Max Verstappen y su mejor carrera en Fórmula 1 El neerlandes pasó de estar fuera de los puntos a quedar en primer lugar

"Hoy hemos compensado los problemas de los días anteriores. Hemos hecho una buena carrera en un fin de semana que parecía que iba a ser muy duro para nosotros”, agregó.

Con el triunfo y el segundo puesto de Piastri, combinado con el cuarto de Norris, ‘Mad Max’ (396) se coloca a solo 12 puntos del británico (408) en la clasificación de cara a la última cita, el próximo 7 de diciembre, en Abu Dabi. Por ello, Verstappen insistió en que “ha sido una decisión interesante en el que teníamos que generar un hueco importante y mantener los neumáticos, y lo conseguimos”.