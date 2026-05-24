'Checo' Pérez y Cadillac dieron todo lo que tenían en Mónaco

EFE

Tal vez salir desde la posición número 18 no suene nada bien, pero es lo mejor que puede hacer Cadillac en este momento. Así de categórico fue Sergio Pérez luego de la clasificación para el Gran Premio de Mónaco.

"Creo que hoy sacamos lo máximo de lo que actualmente tenemos", manifestó 'Checo' de cara a la sexta carrera de la temporada en la Fórmula 1.

"Ha estado todo muy apretado y apenas nos faltaron unas centésimas; creo que, de lo contrario, podíamos haber estado ahí", comentó el piloto mexicano de 36 años, que tras una temporada alejado de 'la gran carpa' volvió para este año, luego de haber sido subcampeón hace tres ediciones.

This is Monaco 🤩 pic.twitter.com/azllTmDVBv — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) June 6, 2026

Pérez quedó eliminado en la primera ronda de la 'cuali' (Q1), al igual que su compañero, el finlandés Valtteri Bottas, que saldrá dos puestos por detrás.

"En Mónaco, los pilotos siempre pueden marcar la diferencia, y yo hoy di todo lo que tenía. Sabemos que aquí en la carrera puede haber muchas oportunidades, así que ya veremos qué pasa", comentó el tapatío, quien se ve muy lejano de los 39 podios podios y seis triunfos que ha tenido en su carrera.

"Mañana vamos a intentar darlo todo, de nuevo", añadió 'Checo' en Mónaco, circuito que ganó hace cuatro años a bordo de Red Bull.