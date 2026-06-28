'Checo' Pérez lamentó haber abandonado el Gran Premio de Austria

EFE

El mexicano Sergio Pérez del equipo Cadillac, que se tuvo que retirar en el Gran Premio de Austria, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el Red Bull Ring de Spielberg, en Estiria, que este domingo tuvieron "muy mala suerte" ya que, debido a las elevadas temperaturas se vio obligado a abandonar por un problema de frenos.

"Hoy tuvimos muy mala suerte. Los frenos se sobrecalentaron al ir rodando en tráfico y tuvimos que retirarnos", declaró 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara, Jalisco, subcampeón mundial hace tres y que, tras una temporada alejado de ella, regresó a la Fórmula Uno.

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"Estábamos en la lucha y teníamos el ritmo para luchar con los Williams. Adelanté a Alex (Albon), así que fue una lástima superlativa el no haber sacado todo lo posible hoy", indicó el bravo piloto tapatío, con seis victorias y 39 podios en la categoría reina, uno de ellos en el Red Bull Ring, hace tres años, cuando acabó tercero con el monoplaza de la escudería austriaca, con la que festejó dos títulos mundiales de constructores (en 2022 y en 2023).

Venezuela, nuestros corazones están con ustedes.



Thinking of everyone in Venezuela. Stay strong.



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"Tenemos que profundizar en los análisis y ver a qué conclusiones podemos llegar con miras a Silverstone (sede del siguiente Gran Premio, el de Gran Bretaña, el próximo fin de semana)", declaró 'Checo' este domingo en el circuito de su antigua escudería, después de tener que retirarse del Gran Premio de Austria.