'Checo' Pérez adelanta una carrera desafiante en Malasia

EFE

El mexicano Sergio Pérez, que saldrá vigésimo en el aplazado Gran Premio de Baréin (que se correrá en Malasia, pero mantendrá su nombre original), el decimoquinto del Mundial de Fórmula 1, declaró que "ahora" se centrarán "en la carrera" de este domingo, que será "exigente".

"Estoy con ganas de afrontar, aunque sabíamos al venir aquí que iba a ser un circuito difícil para nosotros y que íbamos a sufrir con la falta de ritmo", manifestó el piloto de 36 años en Sepang, lugar donde se correrá la 15ta carrera de la temporada.

"Ése fue el motivo por el que decidimos que era mejor reservar el nuevo motor para otra carrera en la que potencialmente podamos sacarle más beneficio", comentó 'Checo', que hace catorce años logró en Sepang, a bordo de un Sauber, el primero de los 39 podios que cuenta en la categoría reina.

We look to tomorrow. pic.twitter.com/jjNamSPep6 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 3, 2026

"Ahora nos centramos en mañana. Va a ser una carrera exigente, sobre todo en lo que respecta a la gestión de neumáticos y la limitación de los deslizamientos; al tiempo que intentemos mantener un buen ritmo", apuntó el piloto tapatío, subcampeón del mundo hace tres años y que cuenta un total de seis victorias en la Fórmula 1.

"La degradación parecía bastante baja hoy, pero las condiciones serán diferentes mañana; así que será interesante ver cómo se desarrolla la carrera", declaró 'Checo' después de la calificación para el aplazado Gran Premio de Baréin que tuvo lugar en Sepang por motivos de logística.